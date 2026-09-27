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Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт купить с доставкой в Москве
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Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт

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Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 1
Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 2
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Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Материал
нержавеющая сталь
  • Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 1
  • Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 2
  • Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 3
  • Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Корпус
матовый чёрный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт

Механический карандаш Parker Jotter Bond Street Black Chrome CT выполнен из нержавеющей стали и покрыт лаком чёрного цвета. Модель в корпусе из нержавеющей стали с диаметром грифеля 0,5 мм и твердостью НВ. Форма корпуса – круглая. Карандаш снабжён встроенным ластиком, при нажатии на который происходит подача грифеля. Карандаш упакован в картонную подарочную коробку Parker. Поставляется в комплекте с тремя сменными грифелями.

Отзывы о товаре Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Корпус
матовый чёрный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Механический карандаш Parker Jotter Bond Street Black Chrome CT выполнен из нержавеющей стали и покрыт лаком чёрного цвета. Модель в корпусе из нержавеющей стали с диаметром грифеля 0,5 мм и твердостью НВ. Форма корпуса – круглая. Карандаш снабжён встроенным ластиком, при нажатии на который происходит подача грифеля. Карандаш упакован в картонную подарочную коробку Parker. Поставляется в комплекте с тремя сменными грифелями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор., шт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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