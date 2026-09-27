Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор.
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид.
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