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Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор.

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Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 1
Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 2
Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 3
Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 4
Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 5
Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
кнопочный
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 1
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 2
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 3
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 4
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 5
  • Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор.
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
синий, хром
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
cиний
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
кнопочный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80

Описание товара Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор.

Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.

Отзывы о товаре Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
синий, хром
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
cиний
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
кнопочный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Описание
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5 мм, подар.кор. - данный товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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