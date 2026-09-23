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Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]

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Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] - фото 1
Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
20
  • Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] - фото 1
  • Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 130 руб. 
Начислим 403 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615531
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
25 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
11.5
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
90

Описание товара Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]

Процессор Intel Core i5-13500 на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S имеет 10-нанометровый техпроцесс Intel 7, за счет которого обеспечивается его высокая производительность и энергоэффективность. Конфигурацией модели предусмотрено 14 ядер, включая 6 производительных. Благодаря им чипсет способен одновременно обрабатывать до 20 потоков информации, стабильно работая в режиме многозадачности. Для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня объемом 11.5 МБ и 24 МБ соответственно. Процессор Intel Core i5-13500 поддерживает разгон частоты с 2.5 ГГц до 4.8 ГГц в турборежиме, связанным с интенсивными нагрузками на систему. Сделать сборку еще более мощной позволит установка оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Благодаря поддержке режима ECC устройство подойдет для рабочей станции профессионального уровня или сервера.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
11.5
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-13500 на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S имеет 10-нанометровый техпроцесс Intel 7, за счет которого обеспечивается его высокая производительность и энергоэффективность. Конфигурацией модели предусмотрено 14 ядер, включая 6 производительных. Благодаря им чипсет способен одновременно обрабатывать до 20 потоков информации, стабильно работая в режиме многозадачности. Для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня объемом 11.5 МБ и 24 МБ соответственно. Процессор Intel Core i5-13500 поддерживает разгон частоты с 2.5 ГГц до 4.8 ГГц в турборежиме, связанным с интенсивными нагрузками на систему. Сделать сборку еще более мощной позволит установка оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Благодаря поддержке режима ECC устройство подойдет для рабочей станции профессионального уровня или сервера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101] - стоимость товара 25130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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