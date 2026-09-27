Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 mic для видеосъемки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
3000-7000К
Источник питания
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
3000-7000К
Источник питания
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х6
Вес, г.
800
Описание товара Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 mic для видеосъемки
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 mic предназначен для улучшения качества видеосъемки, стабилизации камеры, создания яркой подсветки и синхронной записи звука на микрофон, подключенный к аудио разъему смартфона или другого звукозаписывающего устройства. Для этого в комплект входят настольный штатив с гибким держателем осветителя и шаровой головкой для установки камеры под наклоном, держатель смартфона, биколорный светодиодный осветитель и микрофон-пушка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
3000-7000К
Источник питания
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 07 mic предназначен для улучшения качества видеосъемки, стабилизации камеры, создания яркой подсветки и синхронной записи звука на микрофон, подключенный к аудио разъему смартфона или другого звукозаписывающего устройства. Для этого в комплект входят настольный штатив с гибким держателем осветителя и шаровой головкой для установки камеры под наклоном, держатель смартфона, биколорный светодиодный осветитель и микрофон-пушка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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