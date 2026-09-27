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Наушники Anker Soundcore Space Q45 White купить с доставкой в Москве
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Наушники Anker Soundcore Space Q45 White

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Наушники Anker Soundcore Space Q45 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614852
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Характеристики

Бренд
Anker
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, г.
920

Описание товара Наушники Anker Soundcore Space Q45 White

Беспроводные наушники с микрофоном Soundcore Space Q45 Black весом 890 г действуют в радиусе 10 м и работают от аккумулятора емкостью 720 мА*ч. Непрерывно они функционируют до 65 часов. На восстановление заряда батареи уходит 2 часа. Амбушюры из экокожи комфортно ощущаются и плотно прилегают к ушным раковинам. Размер оголовья со складной дужкой регулируется. Динамические наушники с мембраной диаметром 40 мм работают в частотном диапазоне 16-40000 Гц, поддерживают Bluetooth 5.3. Система активного шумоподавления позволяет без помех слушать музыку, говорить по громкой связи, используя встроенный микрофон. Доступны опции удержания и ожидания вызова, голосового набора, автоматического парного соединения. В комплекте идет USB-кабель для подзарядки, дополнительные пары амбушюров.

Отзывы о товаре Наушники Anker Soundcore Space Q45 White




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Характеристики
Бренд
Anker
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники с микрофоном Soundcore Space Q45 Black весом 890 г действуют в радиусе 10 м и работают от аккумулятора емкостью 720 мА*ч. Непрерывно они функционируют до 65 часов. На восстановление заряда батареи уходит 2 часа. Амбушюры из экокожи комфортно ощущаются и плотно прилегают к ушным раковинам. Размер оголовья со складной дужкой регулируется. Динамические наушники с мембраной диаметром 40 мм работают в частотном диапазоне 16-40000 Гц, поддерживают Bluetooth 5.3. Система активного шумоподавления позволяет без помех слушать музыку, говорить по громкой связи, используя встроенный микрофон. Доступны опции удержания и ожидания вызова, голосового набора, автоматического парного соединения. В комплекте идет USB-кабель для подзарядки, дополнительные пары амбушюров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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