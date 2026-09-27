Наушники Anker Soundcore Space Q45 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Anker Soundcore Space Q45 White
Беспроводные наушники с микрофоном Soundcore Space Q45 Black весом 890 г действуют в радиусе 10 м и работают от аккумулятора емкостью 720 мА*ч. Непрерывно они функционируют до 65 часов. На восстановление заряда батареи уходит 2 часа. Амбушюры из экокожи комфортно ощущаются и плотно прилегают к ушным раковинам. Размер оголовья со складной дужкой регулируется. Динамические наушники с мембраной диаметром 40 мм работают в частотном диапазоне 16-40000 Гц, поддерживают Bluetooth 5.3. Система активного шумоподавления позволяет без помех слушать музыку, говорить по громкой связи, используя встроенный микрофон. Доступны опции удержания и ожидания вызова, голосового набора, автоматического парного соединения. В комплекте идет USB-кабель для подзарядки, дополнительные пары амбушюров.
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