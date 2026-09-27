Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Тонкий USB-C хаб устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB-C, до 4-х стандартных USB 3.0 портов. USB-C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Благодаря световому индикатору, расположенному на верхней панели устройства, Вы всегда сможете узнать статус соединения. Дополнительный разъем Type-C является обязательным для устройств с высокой мощностью. Подключение Plug-and-Play. Крепкий корпус из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина кабеля 1 метр. Поддержка жесткого диска 12 ТБ.
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