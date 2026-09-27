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Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный

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Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 1
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 2
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 3
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 4
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 5
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 6
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 7
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 8
Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 1
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 2
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 3
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 4
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 5
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 6
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 7
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 8
  • Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614783
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
360

Описание товара Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Тонкий USB-C хаб устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB-C, до 4-х стандартных USB 3.0 портов. USB-C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Благодаря световому индикатору, расположенному на верхней панели устройства, Вы всегда сможете узнать статус соединения. Дополнительный разъем Type-C является обязательным для устройств с высокой мощностью. Подключение Plug-and-Play. Крепкий корпус из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина кабеля 1 метр. Поддержка жесткого диска 12 ТБ.

Отзывы о товаре Хаб UGREEN CM416 (80657) USB 3.0 4-Port Hub. 1 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Тонкий USB-C хаб устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB-C, до 4-х стандартных USB 3.0 портов. USB-C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Благодаря световому индикатору, расположенному на верхней панели устройства, Вы всегда сможете узнать статус соединения. Дополнительный разъем Type-C является обязательным для устройств с высокой мощностью. Подключение Plug-and-Play. Крепкий корпус из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина кабеля 1 метр. Поддержка жесткого диска 12 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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