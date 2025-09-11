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Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый купить с доставкой в Москве
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Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый

25 Отзывы
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Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 1
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 2
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 3
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 4
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 5
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 6
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 7
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 8
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 9
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 10
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 11
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 12
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 13
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 14
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 15
Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кардридер
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 1
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 2
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 3
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 4
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 5
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 6
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 7
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 8
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 9
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 10
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 11
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 12
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 13
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 14
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 15
  • Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614687
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кардридер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
400

Описание товара Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кардридер Type-C - идеальный выбор для быстрой и эффективной синхронизации данных с карт памяти TF/SD на ноутбук с поддержкой USB-C или телефон с поддержкой OTG. Кардридер считывает 2 карты одновременно, избавляя вас от необходимости многократной замены флеш-карт. Поддерживает карты объемом до 512G. Совместим со всеми ноутбуками Type-C с операционными системами Windows, Linux и Mac OS. Сверхскоростная передача данных 5 Гбит/с. Кардридер USB C снабжен интерфейсом USB 3.1 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет экономить время.

Отзывы о товаре Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый

Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
На iPhone 16 pro max работает отлично, можно копировать с карты и отправлять на нее же через «Файлы». Материалы качественные. Есть один удивительный минус, приходится каждый раз снимать чехол. Вопрос к производителю …
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайз! Скорость передачи очень большая, намного быстрее моего старого ридеоа на USB 2.0. Без проблем работает и на компьютере и на телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Как и все товары этой фирмы - просто великолепно. Можно читать сразу 2 карты. Скорость отличная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Работает, протестировано с телефоном. Брала для перекидывания фоток с фотоаппарата с карты SD, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Арсений К.

Достоинства:


Комментарий:
После получения проверил свои SD и microSD флешки V30, порты использовал на ПК type-C и USB 3.1. скорости чтения и записи заявленные производителями флешек достоверны (отклонения не больше 5%). Так что картридер свою задачу выполняет). P. S. Для флешки Canvas react V60 и им подобным нужен пошустрее картридер.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
ascorp

Достоинства:


Комментарий:
Картридер пришёл в целости и сохранности. Все карты видит работает на максимальных скоростях заявленных производителями карт памяти.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно сдеблано, ничего не болтается, колпачки с защëлками. И как бонус, механизм извлечения карты MicroSD. Скорость пока не проверял, нет карты большого объëма.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за качественный товар!Удачи Вам и процветания.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал карту памяти SanDisk Extreme 1TB MicroSD 190 / 130 Мб/с, и сразу к ней - данный кардридер \"UGREEN CM185\". Карта памяти приехала на день раньше, и тестирование реального объёма и скорости чтения/записи изначально провёл со своим старым картридером - также Ugreen USB 3 версии, но приобретённым еще лет 10-12 назад. Сегодня приехал и \"UGREEN CM185\" - с ним скорость чтения/записи возросла почти в 2 раза. Покупкой и продавцом доволен. У данного продавца товары покупаю не первый раз, и вообще - кабели USB, блоки питания, картридеры, различные адаптеры, USB-хабы, и прочие мелкие гаджеты - предпочитаю бренда Ugreen (и пока разочарован качеством устройств Ugreen ещё не был). Благодарю данного продавца за качественный товар и быструю доставку!
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридер качественный все работает быстро .думаю на долго. Кто то писал что он из пластика , нет он из металла кроме крышек. как и написано. уж алюминий или нет . но не пластик точно.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: 1. Хорошая скорость. На microSD Samsung Evo Plus показал 160 МБ/c на чтение, что является пределом этой карты 2. Металлический корпус, который неплохо рассеивает тепло. Минусы: 1. Пластиковые колпачки без защелок и держатся за счет плотности самого материала. Со временем, скорее всего, разболтается и начнет самостоятельно слезать. 2. Греется при большой нагрузке, но несоизмеримо меньше, чем старый Transcend TS-RDF5K, который грелся достаточно сильно.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кардридер, ugreen как всегда на высоте, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Max M.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый и очень компактный. Все карты читает, не тормозит в принципе. Цена хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро.упаковано очень хорошо .все работает рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил не самую шуструю SD карту. В компьютере через USB 3.0 скорость записи больших файлов на карту плавала от 14 до 23 Мегабайт/сек, скорость считывания - от 70 до 80. Нормально. Поставил в планшет Redmi Pad, в USB-C. Скорость копирования с карточки в основную память планшета между 30 и 40 Мегабайт/сек. Вполне себе хорошие показатели. Быструю карту было лень извлекать из планшета, он в чехле. Думаю, с ней скорость бы возросла. Так что, показатели очень приемлемые
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость записи. Качественная крепкая сборка.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Шамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и быстрый На макбуке занимает оба разъёма type c
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классное качество и вид. Удобно всегда с собой носить и то что есть и USB-A и USB-С Скоростные характеристики не проверял, но вроде все норм - заливал большую прошивку на флешку как то очень быстро все прошло. Думаю характеристикам соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
А где алюминиевый корпус? Здесь пластиковый корпус. Почему у всех продавцов этой побрякушки написано алюминий?
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, читает карты и с нормальной скоростью
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ридер! на SSD 270гб залетело минут за 10-15 не следил, OS показывала 20 минут, но всё произошло гораздо быстрее. Правда нагрелся хорошо, но не расплавился!))
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость передачи данных высокая, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ридер, все читает, работает, хорошая скорость.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Если у кого карта не определилась то нужно ее форматировать в специальной прогой, например SDCardFormatter. После этого карту точно увидите.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
НАТАЛЬЯ Ж.

Достоинства:


Комментарий:
При подключении к телефону просит форматировать. После этого подключился, скинула нужную информацию на флешку. после повторного подключения просит снова форматироть.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кардридер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кардридер Type-C - идеальный выбор для быстрой и эффективной синхронизации данных с карт памяти TF/SD на ноутбук с поддержкой USB-C или телефон с поддержкой OTG. Кардридер считывает 2 карты одновременно, избавляя вас от необходимости многократной замены флеш-карт. Поддерживает карты объемом до 512G. Совместим со всеми ноутбуками Type-C с операционными системами Windows, Linux и Mac OS. Сверхскоростная передача данных 5 Гбит/с. Кардридер USB C снабжен интерфейсом USB 3.1 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет экономить время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
На iPhone 16 pro max работает отлично, можно копировать с карты и отправлять на нее же через «Файлы». Материалы качественные. Есть один удивительный минус, приходится каждый раз снимать чехол. Вопрос к производителю …
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайз! Скорость передачи очень большая, намного быстрее моего старого ридеоа на USB 2.0. Без проблем работает и на компьютере и на телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Как и все товары этой фирмы - просто великолепно. Можно читать сразу 2 карты. Скорость отличная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Работает, протестировано с телефоном. Брала для перекидывания фоток с фотоаппарата с карты SD, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Арсений К.

Достоинства:


Комментарий:
После получения проверил свои SD и microSD флешки V30, порты использовал на ПК type-C и USB 3.1. скорости чтения и записи заявленные производителями флешек достоверны (отклонения не больше 5%). Так что картридер свою задачу выполняет). P. S. Для флешки Canvas react V60 и им подобным нужен пошустрее картридер.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
ascorp

Достоинства:


Комментарий:
Картридер пришёл в целости и сохранности. Все карты видит работает на максимальных скоростях заявленных производителями карт памяти.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно сдеблано, ничего не болтается, колпачки с защëлками. И как бонус, механизм извлечения карты MicroSD. Скорость пока не проверял, нет карты большого объëма.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за качественный товар!Удачи Вам и процветания.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал карту памяти SanDisk Extreme 1TB MicroSD 190 / 130 Мб/с, и сразу к ней - данный кардридер \"UGREEN CM185\". Карта памяти приехала на день раньше, и тестирование реального объёма и скорости чтения/записи изначально провёл со своим старым картридером - также Ugreen USB 3 версии, но приобретённым еще лет 10-12 назад. Сегодня приехал и \"UGREEN CM185\" - с ним скорость чтения/записи возросла почти в 2 раза. Покупкой и продавцом доволен. У данного продавца товары покупаю не первый раз, и вообще - кабели USB, блоки питания, картридеры, различные адаптеры, USB-хабы, и прочие мелкие гаджеты - предпочитаю бренда Ugreen (и пока разочарован качеством устройств Ugreen ещё не был). Благодарю данного продавца за качественный товар и быструю доставку!
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридер качественный все работает быстро .думаю на долго. Кто то писал что он из пластика , нет он из металла кроме крышек. как и написано. уж алюминий или нет . но не пластик точно.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: 1. Хорошая скорость. На microSD Samsung Evo Plus показал 160 МБ/c на чтение, что является пределом этой карты 2. Металлический корпус, который неплохо рассеивает тепло. Минусы: 1. Пластиковые колпачки без защелок и держатся за счет плотности самого материала. Со временем, скорее всего, разболтается и начнет самостоятельно слезать. 2. Греется при большой нагрузке, но несоизмеримо меньше, чем старый Transcend TS-RDF5K, который грелся достаточно сильно.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кардридер, ugreen как всегда на высоте, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Max M.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый и очень компактный. Все карты читает, не тормозит в принципе. Цена хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро.упаковано очень хорошо .все работает рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил не самую шуструю SD карту. В компьютере через USB 3.0 скорость записи больших файлов на карту плавала от 14 до 23 Мегабайт/сек, скорость считывания - от 70 до 80. Нормально. Поставил в планшет Redmi Pad, в USB-C. Скорость копирования с карточки в основную память планшета между 30 и 40 Мегабайт/сек. Вполне себе хорошие показатели. Быструю карту было лень извлекать из планшета, он в чехле. Думаю, с ней скорость бы возросла. Так что, показатели очень приемлемые
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость записи. Качественная крепкая сборка.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Шамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и быстрый На макбуке занимает оба разъёма type c
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классное качество и вид. Удобно всегда с собой носить и то что есть и USB-A и USB-С Скоростные характеристики не проверял, но вроде все норм - заливал большую прошивку на флешку как то очень быстро все прошло. Думаю характеристикам соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
А где алюминиевый корпус? Здесь пластиковый корпус. Почему у всех продавцов этой побрякушки написано алюминий?
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, читает карты и с нормальной скоростью
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ридер! на SSD 270гб залетело минут за 10-15 не следил, OS показывала 20 минут, но всё произошло гораздо быстрее. Правда нагрелся хорошо, но не расплавился!))
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость передачи данных высокая, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ридер, все читает, работает, хорошая скорость.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Если у кого карта не определилась то нужно ее форматировать в специальной прогой, например SDCardFormatter. После этого карту точно увидите.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
НАТАЛЬЯ Ж.

Достоинства:


Комментарий:
При подключении к телефону просит форматировать. После этого подключился, скинула нужную информацию на флешку. после повторного подключения просит снова форматироть.


Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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