Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный

6 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 1
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 2
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 3
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 4
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 5
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 6
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 7
Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 3
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 4
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 5
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 6
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 7
  • Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х4
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нарекани. Монитор 1080p 144гц.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
В моём случае не очень плотный контакт. Мерцание изображения. Переподключил, пошевелил - всё заработало. Не такой красивый, как на фото) Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, полностью соответствует описанию, 144 Гц выдает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Вася

Достоинства:


Комментарий:
Часто покупаю изделия данного бренда. Еще ни разу не подводили. Кабель качественный. Прекрасно работает с xbox series S.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2023
Николай Ю.

Достоинства:


Комментарий:
В целом кабель оставил приятные впечатления, единственное его длина это и плюс и минус) Лично мне оказался слишком длинным, но пусть будет запас



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нарекани. Монитор 1080p 144гц.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
В моём случае не очень плотный контакт. Мерцание изображения. Переподключил, пошевелил - всё заработало. Не такой красивый, как на фото) Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, полностью соответствует описанию, 144 Гц выдает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Вася

Достоинства:


Комментарий:
Часто покупаю изделия данного бренда. Еще ни разу не подводили. Кабель качественный. Прекрасно работает с xbox series S.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2023
Николай Ю.

Достоинства:


Комментарий:
В целом кабель оставил приятные впечатления, единственное его длина это и плюс и минус) Лично мне оказался слишком длинным, но пусть будет запас


Кабель UGREEN DP102 (10211) DP Male to Male Cable. 2 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...