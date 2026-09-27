Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. 1,5м. темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614470
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х3
Вес, г.
70
Описание товара Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. 1,5м. темно-серый
Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 1,5м. Цвет: темно-серый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черны...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet...
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
-
В наличииЦена 3 160 руб. 3 930 руб.790 руб. в СплитАдаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 1,5м. Цвет: темно-серый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. 1,5м. темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель UGREEN CR104 (20211) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. 1,5м. темно-серый