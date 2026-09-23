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Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный

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Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель-переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614341
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель-переходник
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
60

Описание товара Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный

Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter. Цвет: черный

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель-переходник
Описание
Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN (20101) Mini HDMI Male to HDMI Female Adapter черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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