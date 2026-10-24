Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 614322
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EXEGATE
Размеры в упаковке, см
54х49х18
Вес, кг.
7.12
Описание товара Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
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Бренд
EXEGATE
Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
Купить Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed - по цене 6640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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