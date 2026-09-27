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Рамка переходная ACV PR34-1158 9" LADA Priora 2007-2014/черная глянец купить с доставкой в Москве
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Рамка переходная ACV PR34-1158 9" LADA Priora 2007-2014/черная глянец

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Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 1
Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 2
Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 3
Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка переходная
  • Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 1
  • Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 2
  • Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 3
  • Рамка переходная ACV PR34-1158 9&quot; LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614095
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - LADA Priora 2007-2014
Особенности
9 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
150

Описание товара Рамка переходная ACV PR34-1158 9" LADA Priora 2007-2014/черная глянец

Переходная рамка для установки ГУ 9-дюймов. Качественный АБС пластик в цвет штатного. Элементарная установка, не повредит салону автомобиля и ее можно провести самостоятельно

Отзывы о товаре Рамка переходная ACV PR34-1158 9" LADA Priora 2007-2014/черная глянец




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - LADA Priora 2007-2014
Особенности
9 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Переходная рамка для установки ГУ 9-дюймов. Качественный АБС пластик в цвет штатного. Элементарная установка, не повредит салону автомобиля и ее можно провести самостоятельно
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рамка переходная ACV PR34-1158 9" LADA Priora 2007-2014/черная глянец - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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