Полольник РОСТОК 115х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421587
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 613065
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Загружаем...
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430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
1300
Страна производитель
Россия
Вес, г.
800
Описание товара Полольник РОСТОК 115х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421587
Полольник РОСТОК 115х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421587 Полольник РОСТОК 421587, предназначен для садово-огородных работ. Выполнен из высококачественной стали. Прочный деревянный черенок. Порошковая краска обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы изделия.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
1300
Страна производитель
Россия
Полольник РОСТОК 115х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421587 Полольник РОСТОК 421587, предназначен для садово-огородных работ. Выполнен из высококачественной стали. Прочный деревянный черенок. Порошковая краска обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы изделия.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Полольник РОСТОК 115х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421587 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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