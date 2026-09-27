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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 купить с доставкой в Москве
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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585

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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 - фото 1
Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полольник
  • Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 - фото 1
  • Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613063
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Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Вес, г.
800

Описание товара Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585

Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 – легкий и удобный полольник с прямым полотном из качественной стали и деревянным черенком для быстрого, эффективного удаления молодых сорняков путем подрезки их корневой системы и рыхления почвы. Полольники торговой марки росток изготовлены из качественных материалов, устойчивы к деформации. Полотно изготовлено из качественной стали и остро заточено, отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Порошковая окраска защищает рабочую часть от коррозии и продлевает срок службы инструмента. Прочный деревянный черенок гладко отшлифован и обеспечивает удобный хват. Размер полотна, мм: 185х50. Крепление к черенку: тулейка под саморез. Диаметр тулейки, мм: 30

Отзывы о товаре Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Описание
Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 – легкий и удобный полольник с прямым полотном из качественной стали и деревянным черенком для быстрого, эффективного удаления молодых сорняков путем подрезки их корневой системы и рыхления почвы. Полольники торговой марки росток изготовлены из качественных материалов, устойчивы к деформации. Полотно изготовлено из качественной стали и остро заточено, отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформации. Порошковая окраска защищает рабочую часть от коррозии и продлевает срок службы инструмента. Прочный деревянный черенок гладко отшлифован и обеспечивает удобный хват. Размер полотна, мм: 185х50. Крепление к черенку: тулейка под саморез. Диаметр тулейки, мм: 30
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Отзывы


Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, прямой с черенком 421585 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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