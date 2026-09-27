Телевизор Триколор H55U5500SA (+1 год подписки) черный
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Триколор H55U5500SA (+1 год подписки) черный
Телевизор Триколор H55U5500SA с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор от Триколора имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены. Тонкие рамки обеспечивают лаконичный образ и изящный внешний вид телевизора.
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