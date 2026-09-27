Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562)
Клавиатура LOGITECH — это высококачественное устройство ввода, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят надежность и комфорт. Оснащенная мембранной технологией, клавиатура обеспечивает плавный и тихий набор текста, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Раскладка ANSI с 104 клавишами предлагает пользователям стандартное и удобное расположение, знакомое большинству. Полноразмерный формат обеспечивает наличие всех необходимых клавиш, включая функциональные и цифровые блоки, для выполнения широкого спектра задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и минимальную задержку при передаче данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов. Черный цвет корпуса подчеркивает стильный и универсальный дизайн клавиатуры, которые легко впишется в любой интерьер рабочего пространства. Длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает достаточную свободу в размещении устройства на столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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