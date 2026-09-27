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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 6
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 6
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612262
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936740300, чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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