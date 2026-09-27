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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный

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Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 1
Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 2
Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 3
Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 4
Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
233.6
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 1
  • Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 2
  • Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 3
  • Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 4
  • Сенсорный смеситель для умывальника Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 
Начислим 1608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный
26 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
8.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
6.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
233.6
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный

Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера и типа. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
8.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
6.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
233.6
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера и типа. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный Damixa Scandinavian Pure 360270300 встраиваемый, чёрный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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