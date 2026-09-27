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Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром

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Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
266
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный 770280000 Jupiter высокий хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
28 490 руб.  30 690 руб. 
Начислим 1710 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612253
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром
28 490 руб. -7%
30 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
5.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром

Стильный и лаконичный дизайн сенсорного смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Бесконтактное управление - универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек.. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
5.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
266
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и лаконичный дизайн сенсорного смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Бесконтактное управление - универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек.. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 770280000, хром - по цене 28490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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