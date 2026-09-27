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Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром купить с доставкой в Москве
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Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром

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Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 1
Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 2
Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 3
Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 4
Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
176.3
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 1
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 2
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 3
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 4
  • Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612229
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.7
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176.3
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром

Смеситель для ванны и душа Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом плавным поворотом излива на 90 градусов. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск надолгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Термостатический смеситель Damixa Gala 533000000 для ванны и душа хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
28.7
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
176.3
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны и душа Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом плавным поворотом излива на 90 градусов. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск надолгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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