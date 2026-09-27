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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый

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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 090 руб. 
Начислим 3486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый
58 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Jupiter
filter_none Товар входит в коллекцию Jupiter

Коллекция Jupiter


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный матовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 58090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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