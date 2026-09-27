Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley 1974 (Lp+Posters) (0190296203664) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612185
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296203664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Breathe (In The Air) [Live at Wembley 1974] [2023 Master], On The Run (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Time (Live at Wembley 1974) [2023 Master], The Great Gig In The Sky (Live at Wembley 1974) [2023 Master, Money (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Us And Them (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Any Colour You Like (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Brain Damage (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Eclipse (Live at Wembley 1974) [20
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley 1974 (Lp+Posters) (0190296203664) виниловая пластинка
Концертная запись, сделанная на Wembley Empire Pool в ноябре 1974 года, также будет заново ремастерирована и впервые представлена на виниле. В коробке, наряду с виниловой пластинкой, концертная запись будет в наличии и в CD-варианте. Кроме этого, обе версии будут выпущены по отдельности, причём с оригинальным оформлением от художника-графика студии Hipgnosis Джорджа Харди (George Hardie). В новый бокс-сет будет включена версия Dolby Atmos Mix, а также концертный вариант альбома, записанный во время выступления Pink Floyd на Уэмбли в 1974 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296203664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Breathe (In The Air) [Live at Wembley 1974] [2023 Master], On The Run (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Time (Live at Wembley 1974) [2023 Master], The Great Gig In The Sky (Live at Wembley 1974) [2023 Master, Money (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Us And Them (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Any Colour You Like (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Brain Damage (Live at Wembley 1974) [2023 Master], Eclipse (Live at Wembley 1974) [20
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Концертная запись, сделанная на Wembley Empire Pool в ноябре 1974 года, также будет заново ремастерирована и впервые представлена на виниле. В коробке, наряду с виниловой пластинкой, концертная запись будет в наличии и в CD-варианте. Кроме этого, обе версии будут выпущены по отдельности, причём с оригинальным оформлением от художника-графика студии Hipgnosis Джорджа Харди (George Hardie). В новый бокс-сет будет включена версия Dolby Atmos Mix, а также концертный вариант альбома, записанный во время выступления Pink Floyd на Уэмбли в 1974 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley 1974 (Lp+Posters) (0190296203664) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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