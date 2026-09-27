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Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка

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Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 4
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 5
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612176
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296383748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка

Limited Red Vinyl. Треклист: Will Of The People. Compliance. Liberation. Won’t Stand Down. Ghosts (How Can I Move On). You Make Me Feel Like It’s Halloween. Kill Or Be Killed. Verona. Euphoria. We Are F*cking F*cked.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296383748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Limited Red Vinyl. Треклист: Will Of The People. Compliance. Liberation. Won’t Stand Down. Ghosts (How Can I Move On). You Make Me Feel Like It’s Halloween. Kill Or Be Killed. Verona. Euphoria. We Are F*cking F*cked.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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