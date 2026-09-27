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Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка

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Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка - фото 1
Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Til We Meet Again
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка - фото 1
  • Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612169
Доставка в Москве
Загружаем...
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Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435689852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Til We Meet Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cold, Cold, Heart (Live), It Was You (Live), Begin Again (Live), Those Sweet Words (Live), I've Got To See You Again (Live), After The Fall (Live), I'll Be Gone (Live), Just A Little Bit (Live), Falling (Live), Tragedy (Live), Sunrise (Live), Flipside (Live), Don't Know Why (Live), Black Hole Sun (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка

".‘Til We Meet Again" - первый концертный альбом 2021 года исполнительницы Норы Джонс. Издание представляет выступления Норы в США, Франции, Италии, Бразилии и Аргентины, записанными в период с 2017 по 2019 год, на протяжении всей ее карьеры от дебюта в 2002 году до ее более поздних синглов "It Was You" и "I'm Be Gone". Релиз представлен на двойном черном виниле. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив пять премий Грэмми, в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года". Следующий альбом - "Feels Like Home" (2004) - был почти столь же успешным и принёс в её копилку Грэмми за "лучшее женское исполнение популярной музыки", "лучшее исполнение популярной музыки в дуэте" и "запись года" (за "Here We Go Again", дуэт с Рэем Чарльзом). В 2007 выпустила третий альбом "Not Too Late" и стала одним из наиболее успешных музыкантов десятилетия, продав более 16 миллионов записей в США и 39 миллионов по всему миру. Тембр голоса Джонс и её эмоциональный диапазон нередко сравнивают с Билли Холидей.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435689852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Til We Meet Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cold, Cold, Heart (Live), It Was You (Live), Begin Again (Live), Those Sweet Words (Live), I've Got To See You Again (Live), After The Fall (Live), I'll Be Gone (Live), Just A Little Bit (Live), Falling (Live), Tragedy (Live), Sunrise (Live), Flipside (Live), Don't Know Why (Live), Black Hole Sun (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
".‘Til We Meet Again" - первый концертный альбом 2021 года исполнительницы Норы Джонс. Издание представляет выступления Норы в США, Франции, Италии, Бразилии и Аргентины, записанными в период с 2017 по 2019 год, на протяжении всей ее карьеры от дебюта в 2002 году до ее более поздних синглов "It Was You" и "I'm Be Gone". Релиз представлен на двойном черном виниле. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив пять премий Грэмми, в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года". Следующий альбом - "Feels Like Home" (2004) - был почти столь же успешным и принёс в её копилку Грэмми за "лучшее женское исполнение популярной музыки", "лучшее исполнение популярной музыки в дуэте" и "запись года" (за "Here We Go Again", дуэт с Рэем Чарльзом). В 2007 выпустила третий альбом "Not Too Late" и стала одним из наиболее успешных музыкантов десятилетия, продав более 16 миллионов записей в США и 39 миллионов по всему миру. Тембр голоса Джонс и её эмоциональный диапазон нередко сравнивают с Билли Холидей.
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Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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