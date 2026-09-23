Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка

Трек-лист

Don’t Know Why (A), Seven Years (A), Cold Cold Heart (A), Feellin’ The Same Way (A), Come Away With Me (A), Shoot The Moon (A), Turn Me On (A), Lonestar (B), I’ve Got To See You Again (B), Painter Song (B), One Flight Down (B), Nightingale (B), The Long Day Is Over (B), The Nearness Of You (B)