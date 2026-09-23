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Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка

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Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Come Away With Me
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612168
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438842346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Come Away With Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don’t Know Why (A), Seven Years (A), Cold Cold Heart (A), Feellin’ The Same Way (A), Come Away With Me (A), Shoot The Moon (A), Turn Me On (A), Lonestar (B), I’ve Got To See You Again (B), Painter Song (B), One Flight Down (B), Nightingale (B), The Long Day Is Over (B), The Nearness Of You (B)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Know Why (A), Seven Years (A), Cold Cold Heart (A), Feellin’ The Same Way (A), Come Away With Me (A), Shoot The Moon (A), Turn Me On (A), Lonestar (B), I’ve Got To See You Again (B), Painter Song (B), One Flight Down (B), Nightingale (B), The Long Day Is Over (B), The Nearness Of You (B)

Отзывы о товаре Norah Jones - Come Away With Me (0602438842346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438842346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Come Away With Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don’t Know Why (A), Seven Years (A), Cold Cold Heart (A), Feellin’ The Same Way (A), Come Away With Me (A), Shoot The Moon (A), Turn Me On (A), Lonestar (B), I’ve Got To See You Again (B), Painter Song (B), One Flight Down (B), Nightingale (B), The Long Day Is Over (B), The Nearness Of You (B)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Know Why (A), Seven Years (A), Cold Cold Heart (A), Feellin’ The Same Way (A), Come Away With Me (A), Shoot The Moon (A), Turn Me On (A), Lonestar (B), I’ve Got To See You Again (B), Painter Song (B), One Flight Down (B), Nightingale (B), The Long Day Is Over (B), The Nearness Of You (B)
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Отзывы


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