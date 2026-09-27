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Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный

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Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 5
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 6
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 7
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 8
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Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 12
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 13
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Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 15
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 16
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 17
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 18
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 19
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 20
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
50
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  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 14
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  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 19
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 20
  • Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55&#039; до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
4 210 руб.  10 149 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612000
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
до 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х31х15
Вес, кг.
6.4

Описание товара Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный

Удобный и крепкий потолочный кронштейн для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю от 26-65 и весом до 50 килограммов. Простая и интуитивно понятная конструкция потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа. Универсальное потолочное крепление кронштейна и наклонно-поворотная регулировка обеспечивают высокую степень подвижности устройства и позволяют настраивать угол поворота на ±180°, а также наклонять на 0-25° для выбора оптимального угла зрения. Возможность регулировки экрана телевизора по высоте от потолка на 560-910 мм делает этот потолочный кронштейн ещё удобнее в использовании. Крепёжные отверстия потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
до 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный и крепкий потолочный кронштейн для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю от 26-65 и весом до 50 килограммов. Простая и интуитивно понятная конструкция потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа. Универсальное потолочное крепление кронштейна и наклонно-поворотная регулировка обеспечивают высокую степень подвижности устройства и позволяют настраивать угол поворота на ±180°, а также наклонять на 0-25° для выбора оптимального угла зрения. Возможность регулировки экрана телевизора по высоте от потолка на 560-910 мм делает этот потолочный кронштейн ещё удобнее в использовании. Крепёжные отверстия потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы.
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Отзывы


Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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