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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL купить с доставкой в Москве
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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL

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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 1
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 2
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 3
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 4
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 1
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 2
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 3
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 4
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 370 руб.  1 970 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL
1 370 руб. -30%
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
550
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х14х4
Вес, г.
580

Описание товара Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL

Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL предназначена для для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
550
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL предназначена для для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 550 мм, 7 TPI 3D зуб. KRAFTOOL - стоимость товара 1370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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