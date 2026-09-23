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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL купить с доставкой в Москве
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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL

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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 1
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 2
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 1
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 2
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х14х4
Вес, г.
430

Описание товара Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL

Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL 15004-50_z01, предназначена для для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL 15004-50_z01, предназначена для для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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