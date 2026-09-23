Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 611858
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х13х4
Вес, г.
330
Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Ручная пила ЗУБР — это надежный и качественный инструмент для разнообразных столярных и плотницких работ. Изготовленная из высококачественной стали, пила обеспечивает долговечность и эффективность резания, позволяя с легкостью справляться как с мягкими, так и с твердыми породами дерева. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и уверенный захват, снижая усталость рук при продолжительной работе. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам производства, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Ручная пила ЗУБР — это надежный и качественный инструмент для разнообразных столярных и плотницких работ. Изготовленная из высококачественной стали, пила обеспечивает долговечность и эффективность резания, позволяя с легкостью справляться как с мягкими, так и с твердыми породами дерева. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и уверенный захват, снижая усталость рук при продолжительной работе. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам производства, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР - стоимость товара 560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР