Ножовка универсальная (пила) ?Cobra BLACK? 500 мм, 7TPI, тефлон покрытие, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 611847
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Загружаем...
770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
350
Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?Cobra BLACK? 500 мм, 7TPI, тефлон покрытие, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Ножовка по дереву с антифрикционным тефлоновым покрытием. Универсальный зуб для реза вдоль и поперек волокон. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка по дереву с антифрикционным тефлоновым покрытием. Универсальный зуб для реза вдоль и поперек волокон. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная (пила) ?Cobra BLACK? 500 мм, 7TPI, тефлон покрытие, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER - данный товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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