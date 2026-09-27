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Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) купить с доставкой в Москве
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Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный)

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Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 1
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 2
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 3
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 4
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 5
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 6
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 7
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 8
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 9
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 10
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 11
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 12
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 13
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 14
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 15
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 16
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 17
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 18
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 19
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 20
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 21
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 22
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 23
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 24
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 25
Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 1
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 2
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 3
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 4
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 5
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 6
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 7
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 8
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 9
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 10
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 11
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 12
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 13
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 14
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 15
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 16
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 17
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 18
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 19
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 20
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 21
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 22
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 23
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 24
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 25
  • Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610577
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Размеры в упаковке, см
14х14х5
Вес, г.
550

Описание товара Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный)

Портативный массажер с направленным ударным воздействием помогает усилить кровообращение и подготовить мышцы к физическим нагрузкам, ускорить восстановление после тренировок и тяжелого трудового дня. Мощный мотор, который производит ударные движения с амплитудой воздействия 8 мм и интенсивностью до 3200 ударов в минуту, позволяет расслабить мышцы и триггерные участки, преодолеть скованность и дискомфорт, снять усталость и болезненные ощущения. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный)




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Описание
Портативный массажер с направленным ударным воздействием помогает усилить кровообращение и подготовить мышцы к физическим нагрузкам, ускорить восстановление после тренировок и тяжелого трудового дня. Мощный мотор, который производит ударные движения с амплитудой воздействия 8 мм и интенсивностью до 3200 ударов в минуту, позволяет расслабить мышцы и триггерные участки, преодолеть скованность и дискомфорт, снять усталость и болезненные ощущения. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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