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Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 купить с доставкой в Москве
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Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05

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Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 1
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 2
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 3
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 4
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 5
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 6
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 7
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 8
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 1
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 2
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 3
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 4
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 5
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 6
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 7
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 8
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606074
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 475 x 424 мм
Макс. высота процессорного кулера
169
Максимальная длина видеокарты
345
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х32
Вес, кг.
9.3

Описание товара Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05

Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] гарантирует эффективное охлаждение вашего компьютера. Он может вместить материнские платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также графические карты длиной до 345 мм. Корпус оснащен вентиляторами, которые обеспечивают охлаждение и дополняют привлекательный дизайн благодаря ARGB-подсветке. Количество слотов для вентиляторов возможно увеличить. Также имеются специальные держатели для крепления систем охлаждения жидкостью. Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] имеет панель управления на верхней части. Она включает разъемы USB 3.0, USB 2.0, а также порты для наушников и микрофона.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 475 x 424 мм
Макс. высота процессорного кулера
169
Максимальная длина видеокарты
345
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] гарантирует эффективное охлаждение вашего компьютера. Он может вместить материнские платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также графические карты длиной до 345 мм. Корпус оснащен вентиляторами, которые обеспечивают охлаждение и дополняют привлекательный дизайн благодаря ARGB-подсветке. Количество слотов для вентиляторов возможно увеличить. Также имеются специальные держатели для крепления систем охлаждения жидкостью. Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] имеет панель управления на верхней части. Она включает разъемы USB 3.0, USB 2.0, а также порты для наушников и микрофона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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