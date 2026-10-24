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SSD Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)

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Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 1
Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 2
Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 3
Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD Exegate 2.5&quot; 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)
10 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)

SSD-накопитель ExeGate Next способен обеспечить комфортные условия эксплуатации стационарного компьютера или ноутбука. Устройство собрано в черном корпусе, имеющем эффектный внешний вид. Интерфейс накопителя – SATA III. Модель соответствует форм-фактору 2.5 дюйма.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Описание
SSD-накопитель ExeGate Next способен обеспечить комфортные условия эксплуатации стационарного компьютера или ноутбука. Устройство собрано в черном корпусе, имеющем эффектный внешний вид. Интерфейс накопителя – SATA III. Модель соответствует форм-фактору 2.5 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - по цене 10090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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