Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб.
В наличии
Код товара: 606043
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS)
SSD-накопитель ExeGate Next способен обеспечить комфортные условия эксплуатации стационарного компьютера или ноутбука. Устройство собрано в черном корпусе, имеющем эффектный внешний вид. Интерфейс накопителя – SATA III. Модель соответствует форм-фактору 2.5 дюйма.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Купить Накопитель SSD Exegate 2.5" 960GB Next A400TS960 (SATA-III, 3D TLC) (EX276690RUS) - по цене 10090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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