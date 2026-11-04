Накопитель SSD 2.5" QUMO Novation 480GB SATA-III 3D TLC (Q3DT-480GSСY)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб.
В наличии
Код товара: 606000
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Загружаем...
7 410 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD 2.5" QUMO Novation 480GB SATA-III 3D TLC (Q3DT-480GSСY)
Линейка SSD-накопителей QUMO Novation 3D TLC создана на поколении NAND флеш – 3D TLC. SSD Novation 3D подойдут для широкого круга потребительских и встраиваемых платформ с ресурсоемкими клиентскими приложениями и высокими требованиями к многозадачности. Cозданы на основе ультра передовых технологий производства NAND чипов - 3D NAND. Благодаря специальной форме ячеек памяти, повышается надежность, долговечность и скорость взаимодействия между процессором и накопителем информации.
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Линейка SSD-накопителей QUMO Novation 3D TLC создана на поколении NAND флеш – 3D TLC. SSD Novation 3D подойдут для широкого круга потребительских и встраиваемых платформ с ресурсоемкими клиентскими приложениями и высокими требованиями к многозадачности. Cозданы на основе ультра передовых технологий производства NAND чипов - 3D NAND. Благодаря специальной форме ячеек памяти, повышается надежность, долговечность и скорость взаимодействия между процессором и накопителем информации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD 2.5" QUMO Novation 480GB SATA-III 3D TLC (Q3DT-480GSСY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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