Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
В наличии
Код товара: 605652
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Загружаем...
1 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
9.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х9
Вес, г.
405
Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм
Профессиональный пневматический краскопульт ЗУБР ПРО 150 Мини - надежный инструмент для окрасочных работ в мастерских на специализированных предприятиях, отличающийся точностью и долгим сроком службы
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
9.3
Страна производитель
Китай
Профессиональный пневматический краскопульт ЗУБР ПРО 150 Мини - надежный инструмент для окрасочных работ в мастерских на специализированных предприятиях, отличающийся точностью и долгим сроком службы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - стоимость товара 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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