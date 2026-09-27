Самокат 3-хколесный 3в1 с сиденьем,ручкой,корзиной в коробке MG-13H
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 690 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
кикборд
Высота рулевой стойки
56-76 см
Диаметр колес, мм
120/100 мм
Дополнительно
светящиеся колеса
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
20
Материал
металл/пластик
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
3+
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Сиденье
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
разноцветный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х29х15
Вес, кг.
3.95
Описание товара Самокат 3-хколесный 3в1 с сиденьем,ручкой,корзиной в коробке MG-13H
Самокат детский Noname MG-13H станет отличным приобретением для любого ребенка. Отлично подойдёт в качестве первого самоката, так выполняет несколько функций: его можно использовать как каталку, самокат с ручкой, беговел или полноценный самокат. Нескользящая платформа, удобные ручки и простая система торможения обеспечат безопасность во время самостоятельного катания. Самокат легко управляется наклоном руля. У представленной модели имеется корзина для игрушек. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
кикборд
Высота рулевой стойки
56-76 см
Диаметр колес, мм
120/100 мм
Дополнительно
светящиеся колеса
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
20
Материал
металл/пластик
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Развернуть
Рекомендуемый возраст
3+
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Сиденье
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
разноцветный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Самокат детский Noname MG-13H станет отличным приобретением для любого ребенка. Отлично подойдёт в качестве первого самоката, так выполняет несколько функций: его можно использовать как каталку, самокат с ручкой, беговел или полноценный самокат. Нескользящая платформа, удобные ручки и простая система торможения обеспечат безопасность во время самостоятельного катания. Самокат легко управляется наклоном руля. У представленной модели имеется корзина для игрушек. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Самокат 3-хколесный 3в1 с сиденьем,ручкой,корзиной в коробке MG-13H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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