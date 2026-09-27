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Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 купить с доставкой в Москве
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Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892

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Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 1
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 2
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 3
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 4
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 5
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 6
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 7
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 8
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 9
Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 1
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 2
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 3
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 4
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 5
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 6
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 7
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 8
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 9
  • Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
420 руб.  714 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605278
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
26х20х10
Вес, г.
200

Описание товара Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892

Игрушка от бренда Полесье Тема, автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» максимально реалистичен и схож с аналогами. Это формирует у ребёнка правильные представления о видах техники. Автомобиль-эвакуатор «Тёма» оснащён эвакуаторным краном, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка от бренда Полесье Тема, автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» максимально реалистичен и схож с аналогами. Это формирует у ребёнка правильные представления о видах техники. Автомобиль-эвакуатор «Тёма» оснащён эвакуаторным краном, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тема,автомобиль-эвакуатор в блист.№2 4892 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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