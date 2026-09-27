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Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 купить с доставкой в Москве
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Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001

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Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 - фото 1
Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 - фото 1
  • Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 340 руб.  2 652 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605253
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
38х26х7
Вес, г.
875

Описание товара Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001

Игрушка DEFORM DINOSAUR CAR HY001 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка DEFORM DINOSAUR CAR HY001 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина инерционная DEFORM DINOSAUR CAR, 4 цвета HY001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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