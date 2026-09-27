Память оперативная DDR5 Netac 32Gb (16Gbx2), 5600Mhz (NTSRD5P56DP-32S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Netac 32Gb (16Gbx2), 5600Mhz (NTSRD5P56DP-32S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдёт для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Два модуля по 16 ГБ суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения без тормозов. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, работа с большими фотобанками и 3D-моделями, этого объёма памяти будет достаточно, однако для серьёзного 4K-рендеринга или виртуализации лучше рассмотреть варианты с большей ёмкостью.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливается исключительно в современные материнские платы с соответствующими слотами. Данный стандарт предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор модулей — стандартный DIMM, что означает их совместимость только с настольными персональными компьютерами; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ — отличный запас для большинства современных задач. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим базовым уровнем. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияющую на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и отзывчивость системы в целом при работе с "тяжёлыми" приложениями, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули поддерживают технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет легко достичь заявленной частоты 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение уточняются в спецификациях модели, но в целом такая связка частоты и латентности обеспечивает низкие задержки доступа к данным. Это делает память отзывчивой не только в синтетических тестах, но и в реальных сценариях, где важна минимальная задержка, например, в онлайн-играх.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима только с современными платформами, поддерживающими этот стандарт: это материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров AMD Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует стабильности системы и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов выполнен в сдержанном стиле, а их высота не должна создавать помех для установки даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и прагматичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно сказываясь на производительности интегрированной графики и общей скорости отклика системы. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5, поэтому для апгрейда старого ПК на базе DDR4 этот комплект не подойдёт. Хотя модули поддерживают XMP, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора, поэтому в базовых моделях плат иногда может потребоваться ручная настройка. При выборе ориентируйтесь на свой бюджет и задачи: данный комплект Netac DDR5 на 32 ГБ с частотой 5600 МГц представляет собой оптимальный баланс цены и производительности для геймеров и энтузиастов, собирающих современную систему с запасом на ближайшие годы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдёт для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции начального и среднего уровня. Два модуля по 16 ГБ суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения без тормозов. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, работа с большими фотобанками и 3D-моделями, этого объёма памяти будет достаточно, однако для серьёзного 4K-рендеринга или виртуализации лучше рассмотреть варианты с большей ёмкостью.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливается исключительно в современные материнские платы с соответствующими слотами. Данный стандарт предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор модулей — стандартный DIMM, что означает их совместимость только с настольными персональными компьютерами; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ — отличный запас для большинства современных задач. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим базовым уровнем. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияющую на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и отзывчивость системы в целом при работе с "тяжёлыми" приложениями, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули поддерживают технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет легко достичь заявленной частоты 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение уточняются в спецификациях модели, но в целом такая связка частоты и латентности обеспечивает низкие задержки доступа к данным. Это делает память отзывчивой не только в синтетических тестах, но и в реальных сценариях, где важна минимальная задержка, например, в онлайн-играх.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима только с современными платформами, поддерживающими этот стандарт: это материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров AMD Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует стабильности системы и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов выполнен в сдержанном стиле, а их высота не должна создавать помех для установки даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и прагматичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно сказываясь на производительности интегрированной графики и общей скорости отклика системы. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5, поэтому для апгрейда старого ПК на базе DDR4 этот комплект не подойдёт. Хотя модули поддерживают XMP, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора, поэтому в базовых моделях плат иногда может потребоваться ручная настройка. При выборе ориентируйтесь на свой бюджет и задачи: данный комплект Netac DDR5 на 32 ГБ с частотой 5600 МГц представляет собой оптимальный баланс цены и производительности для геймеров и энтузиастов, собирающих современную систему с запасом на ближайшие годы.
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