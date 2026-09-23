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Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка

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Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 1
Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 2
Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano With Orchestra)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 1
  • Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 2
  • Alexandre Tharaud - Cinema (Piano &amp; Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5054197290923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano With Orchestra)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка

1.1 Concertino (From Summer of 42) 1.2 Over the Moon (From E.T.) 1.3 Main Theme (From Cinema Paradiso) 1.4 Sirba (From Le Grand Blond Avec Une Chaussure Noire) 1.5 Camille (From Le Mepris) 1.6 Generique (From Le Roi Et Loiseau) 1.7 Concerto Pour la Fin Dun Amour — Final (From Un Homme Qui Me Pla?t) 1.8 Main Theme (From Jeux Interdits) 2.1 Main Theme (From Les Choses de la Vie) 2.2 The Windmills of Your Mind (From The Thomas Crown Affair) 2.3 Main Theme (From Lamant) 2.4 Main Theme (From Borsalino) 2.5 Main Theme (From The Way We Were) 2.6 Main Theme (From Sabrina) 2.7 Chere Marylin (From Un Elephant ?a Trompe Enormement).

Отзывы о товаре Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5054197290923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano With Orchestra)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
1.1 Concertino (From Summer of 42) 1.2 Over the Moon (From E.T.) 1.3 Main Theme (From Cinema Paradiso) 1.4 Sirba (From Le Grand Blond Avec Une Chaussure Noire) 1.5 Camille (From Le Mepris) 1.6 Generique (From Le Roi Et Loiseau) 1.7 Concerto Pour la Fin Dun Amour — Final (From Un Homme Qui Me Pla?t) 1.8 Main Theme (From Jeux Interdits) 2.1 Main Theme (From Les Choses de la Vie) 2.2 The Windmills of Your Mind (From The Thomas Crown Affair) 2.3 Main Theme (From Lamant) 2.4 Main Theme (From Borsalino) 2.5 Main Theme (From The Way We Were) 2.6 Main Theme (From Sabrina) 2.7 Chere Marylin (From Un Elephant ?a Trompe Enormement).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alexandre Tharaud - Cinema (Piano & Orchestra) (5054197290923) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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