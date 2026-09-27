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Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка

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Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Under The Influence
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538677027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Under The Influence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shred, Never Say Never, Hello From The Gutter, Mad Gone World, Brainfade, Drunken Wisdom, End OF The Line, Head Fist, Overkill III (Under The Influence)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской трэш-метал-группы Overkill, выпущенный 14 сентября 1988 года. Альбом стал важным шагом в карьере группы и укрепил их репутацию в мире метал-музыки.

Отзывы о товаре Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538677027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Under The Influence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shred, Never Say Never, Hello From The Gutter, Mad Gone World, Brainfade, Drunken Wisdom, End OF The Line, Head Fist, Overkill III (Under The Influence)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Третий студийный альбом американской трэш-метал-группы Overkill, выпущенный 14 сентября 1988 года. Альбом стал важным шагом в карьере группы и укрепил их репутацию в мире метал-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - Under The Influence (Half Speed) (coloured) (4050538677027) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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