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Chung Kyung Wha / Tennstedt Klaus - Beethoven / Bruch: Violin Concertos (0190296333750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chung Kyung Wha / Tennstedt Klaus - Beethoven / Bruch: Violin Concertos (0190296333750) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Kyung-Wha Chung, Klaus Tennstedt, The London Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, Beethoven &amp; Bruch: Violin Concertos (0190296333750) - фото 1
Виниловая Пластинка Kyung-Wha Chung, Klaus Tennstedt, The London Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, Beethoven &amp; Bruch: Violin Concertos (0190296333750) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Kyung-Wha Chung, Klaus Tennstedt, The London Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, Beethoven &amp; Bruch: Violin Concertos (0190296333750) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Kyung-Wha Chung, Klaus Tennstedt, The London Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, Beethoven &amp; Bruch: Violin Concertos (0190296333750) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chung Kyung Wha / Tennstedt Klaus - Beethoven / Bruch: Violin Concertos (0190296333750) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chung Kyung Wha / Tennstedt Klaus - Beethoven / Bruch: Violin Concertos (0190296333750) виниловая пластинка

Violin Concerto In D Major, Op.61. Composed By – Ludwig van Beethoven. Orchestra – Royal Concertgebouw Orchestra. A1 I. Allegro Ma Non Troppo. B1 II. Larghetto. B2 III. Rondo. Allegro. Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26. Composed By – Max Bruch. Orchestra – The London Philharmonic. C1 I. Prelude. Allegro Moderato -. C2 II. Adagio. D2 III. Finale.

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Violin Concerto In D Major, Op.61. Composed By – Ludwig van Beethoven. Orchestra – Royal Concertgebouw Orchestra. A1 I. Allegro Ma Non Troppo. B1 II. Larghetto. B2 III. Rondo. Allegro. Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26. Composed By – Max Bruch. Orchestra – The London Philharmonic. C1 I. Prelude. Allegro Moderato -. C2 II. Adagio. D2 III. Finale.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chung Kyung Wha / Tennstedt Klaus - Beethoven / Bruch: Violin Concertos (0190296333750) виниловая пластинка – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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