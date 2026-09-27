Daniel Barenboim; Jacqueline Du Pre - Brahms: The Two Sonatas For Cello And Piano (0190296407048) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacqueline du Pre, Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
The Two Sonatas For Cello And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605136
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296407048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacqueline du Pre, Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
The Two Sonatas For Cello And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daniel Barenboim; Jacqueline Du Pre - Brahms: The Two Sonatas For Cello And Piano (0190296407048) виниловая пластинка
1. Seite A: I. Allegro non troppo (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 2. II. Allegretto quasi Menuetto — Trio (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 3. III. Allegro (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 4. Seite B: I. Allegro vivace (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 5. II. Adagio affettuoso (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 6. III. Allegro passionato (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 7. IV. Allegro molto (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99).
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296407048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacqueline du Pre, Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
The Two Sonatas For Cello And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
1. Seite A: I. Allegro non troppo (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 2. II. Allegretto quasi Menuetto — Trio (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 3. III. Allegro (Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38). 4. Seite B: I. Allegro vivace (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 5. II. Adagio affettuoso (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 6. III. Allegro passionato (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99). 7. IV. Allegro molto (Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99).
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Daniel Barenboim; Jacqueline Du Pre - Brahms: The Two Sonatas For Cello And Piano (0190296407048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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