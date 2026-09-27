Описание товара Память оперативная A-Data DDR5-6400 16GB (AX5U6400C3216G-DCLARBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборщиков производительных игровых систем и мощных рабочих станций на современной платформе DDR5. С объёмом 16 ГБ на одну планку он отлично справится с требовательными играми нового поколения, которые активно используют быструю память, и обеспечит комфортную работу в профессиональных средах для монтажа видео или 3D-моделирования при использовании в двухканальной конфигурации. Однако для задач, связанных с рендерингом сверхвысокого разрешения или одновременной работой с множеством тяжёлых виртуальных машин, может потребоваться комплект с большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Это важно учитывать при апгрейде, так как физически он не подойдёт для ноутбуков или плат с устаревшими слотами под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, а при покупке пары в двухканальном режиме вы получите 32 ГБ - отличный баланс для большинства актуальных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими архивами данных и общую плавность в сценариях с высокой многозадачностью. Для геймеров на платформах AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее такой показатель частоты является оптимальным для раскрытия потенциала процессора.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц даёт хороший баланс между низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных скоростях модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить все необходимые параметры, включая напряжение, простым выбором профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложностей ручного разгона для начинающих пользователей.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6400 МГц, особенно при установке четырёх модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором тёмного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Его конструкция отличается небольшой высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели не предусмотрена RGB-подсветка, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важна производительность, а не световые эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Перед вами одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для достижения максимальной производительности стоит приобрести два одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В дальнейшем расширить объём до 64 ГБ можно, докупив ещё один такой же модуль, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотом не гарантирована и требует проверки.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR4, устанавливать этот модуль в старый слот нельзя физически. Для выхода на заявленные 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса с качественной схемой питания памяти и, желательно, свежей версией BIOS. Если вы собираете бюджетную систему, возможно, есть смысл рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 5200-6000 МГц. Данный модуль станет отличным выбором для геймера или энтузиаста, который собирает сбалансированную систему на DDR5 и планирует сразу использовать двухканальную конфигурацию для максимальной отдачи.