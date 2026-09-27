Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb PC25600, 3200Mhz, (KS3200D4M13508G) с радиатором

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для бюджетной сборки нового ПК или для апгрейда уже существующей системы, которой не хватает оперативки. Он закрывает потребности в комфортной многозадачности, работе с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми. Для профессионального монтажа видео или топовых игр в высоком разрешении стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких планок либо модели с более агрессивными таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных компьютеров и предлагает хороший баланс производительности и цены. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стандартных материнских плат настольных ПК. Важно помнить, что этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одной планки составляет 8 ГБ, что является отличной отправной точкой для базового компьютера. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, делая систему заметно отзывчивее в повседневных задачах по сравнению со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц. Для игр и рабочих приложений такой частоты часто достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего уровня, особенно в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти указаны как CL16, что является сбалансированным значением для частоты 3200 МГц и обеспечивает неплохое соотношение высокой пропускной способности и низкой латентности. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen, которые поддерживают стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B560, Z490, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD). На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на штатной, более низкой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором, который помогает эффективно рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Дизайн радиатора достаточно компактный, что минимизирует риски конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных системных блоков.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия рекомендуется покупать и устанавливать такие планки парами, чтобы активировать двухканальный режим работы памяти, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширение, старайтесь докупать абсолютно идентичную модель по характеристикам (частота, тайминги, напряжение) для избежания потенциальных проблем с совместимостью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4 и поддерживает разгонные профили XMP для выхода на частоту 3200 МГц. Помните, что один модуль работает в одноканальном режиме, поэтому для игрового ПК лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Данная модель является отличным вариантом для недорогого, но производительного апгрейда или сборки, где важен баланс между скоростью, объемом и стоимостью.