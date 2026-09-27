Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%990 руб. 1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604743
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
8
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
DVI (m)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
464
Описание товара Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный
Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 5 метров.
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Бренд
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
8
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
DVI (m)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 5 метров.
Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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