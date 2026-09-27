Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) 3м. Позолоченные контакты черный (HDMI-DP-3M)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DisplayPort
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
190
Описание товара Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) 3м. Позолоченные контакты черный (HDMI-DP-3M)
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) предназначен для передачи аудио и видео сигналов между источником и устройством отображения, таким как ноутбук и телевизор или монитор. Его длина составляет 3 метра, что позволяет удобно располагать подключенные устройства относительно друг от друга.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DisplayPort
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) предназначен для передачи аудио и видео сигналов между источником и устройством отображения, таким как ноутбук и телевизор или монитор. Его длина составляет 3 метра, что позволяет удобно располагать подключенные устройства относительно друг от друга.
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/DisplayPort (m) 3м. Позолоченные контакты черный (HDMI-DP-3M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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