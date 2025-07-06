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Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) купить с доставкой в Москве
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Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)

32 Отзывы
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Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 1
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 2
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 3
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
  • Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 1
  • Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 2
  • Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 3
  • Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604345
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - micro HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
267

Описание товара Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)

Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 предназначен для подключения планшетного компьютера к монитору, для сетевого оборудования, видео HDMI, силовой, телевизору или проектору.

Отзывы о товаре Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)

Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Алексей Олегыч

Достоинства:


Комментарий:
отличный опто-кабель 2.1. подсоединил ТВ и комп. тянет легко на ТВ 144 Герца 4к и 1080р 240 герц. до этого 2.0. главное соединить все правильной стороной. кабель не двусторонний. в инструкции указано оранжевой стороной в ТВ, красной в ПК или консоль
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный оптический кабель HDMI 2.1 - 10 м проверен также через переходник HDMI мама - мама в связке с кабелем HDMI 2.0 - 10 м при подключению ЖК телевизору. Все работает. Нареканий не было).
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Ярослав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует заявленным характеристикам.\n\nОтработал уже порядка 20 часов, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
4к 120гц работает. обратите внимание что это кабель с передачей по оптике, так что важно - каким концом его вставлять в источник, а каким - в дисплей/проектор/телевизор, это указано на наклейках, на разъеме.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
наконец то рабочий кабель, который держит 4к
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, 10м передает без видимых задержек
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и качественный кабель. подключили им телевизор к компьютеру с 4070
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, брал для 4к 60 Гц - вполне хватает. В комплекте колпачки для контактов и две липучки для стяжки кабеля, что приятно
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
При 4к 60Гц выдает спокойно. Лагов нет вообще.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Азамат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и скорость
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление позитивное)Выглядит качественно.Пока еще не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Тимур Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Не удалось воспользоваться данным кабелем, в итоге не хватило 1.5-2 метра до подключения. Сам кабель и разъёмы на вид качественные
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
2 недели все работает без замечаний
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
кабель отлично упакован, поддерживает 4к в 144hz
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отличный. 4к 60Hz HDR на 10 метрах вполне кажет, даже без артефактов и подлагиваний
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, наконец телек работает в 4к на 60Hz в 10 метрах от компа. Медный на таком расстоянии держал 60Hz только в 1080р. Кабель значительно тоньше медного hdmi, что тоже плюс.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
4к с компа пропускает,а это главное\nнадеюсь будет долго работать .\n
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания не оправдались, но провод очень хороший, гибкий, тонкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антуан

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, 4К 120ГЦ работает. Аналогичный медный кабель не тянул этот режим, мерцал экран, отваливалось изображение, этот оптический держит сигнал стабильно, никаких прерываний и мерцаний.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
кабель использую для подключения ПК к телевизору,все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Альберт К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель. Искал именно такой, чтобы выводить картинку с ПК на 4к 120Гц телек, именно этот решил проблему с кратковременным \"миганием\". Пользуюсь уже несколько месяцев и проблем не было обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
работает..120герц 4к...предыдущий оптичесуий кабель с этим не\nсправился.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, свои герцы выдает отлично, главное правильно подключить порты.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
В общем неплохо, иногда теряет сигнал все таки играю, в 4k
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Валентин Б.

Достоинства:


Комментарий:
На текущий момент работает
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Muhammad N.

Достоинства:


Комментарий:
так и не понял как проверить какой hdmi в итоге. монитор redmi g27 pro, система ps5, показывало hdcp 1.4, надеюсь это не версия hdmi
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
vaseker

Достоинства:


Комментарий:
Десять метров. Упакован отлично.\nПервое подключение было к macbook - телевизор определился как generic устройство с двумя разрешениями 1024 и 1920, до 60Гц.\nНа ПК с rtx3090 вообще подключение установить не удалось - нет сигнала.\nДостал с антресолей консоли, и они показали отличный результат - 4K, VRR, HDR, Dolby atmos, dolby vision. Снова подключил ноутбук и кабель заработал в полный рост.\nБудто кабель нормальный, но к стабильности подключения есть вопросы.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ходжаев Рамис

Достоинства:


Комментарий:
У меня работает без проблем. Сигнал с 4070 на проектор Optoma UHD60 4К@60Гц (выше не поддерживает проектор, HDMI v.2.0). сигнал не мерцает, не мелькает, цветопередача хорошая (если не включать симуляцию HDR). При симуляции HDR на белом цвете появляются артефакты. Примерно также себя вёл другой кабель (HDMI 10 метров v.1.4) только ещё хуже с цветами было. Не думаю, что это не проблема кабеля. HDR не определяет проектор (не знаю почему), поэтому не получается проверить. Просмотрено порядка 10 фильмов (около 20 часов) - всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анатолий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Работает без проблем. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию и качеству. Держит сигнал стабильно, 4К 120гц, может и 165гц выдать, но предварительно обновите прошивку/систему телевизора, чтобы не было проблем, иначе может не считать. У меня так изначально было, пока не обновил систему. При прокладывании кабеля будьте аккуратны, на изгиб не шипко прочный.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот кабель к TCL 4K 144HZ(выполняющему роль монитора) в надежде,что он будет надёжно держать сигнал с видеокарты RTX 4080 super(кабель я уже подключил,и на телевизоре моментально высветились заветные цифры в 144гц),ибо прошлый HDMI 2.1 с этой задачей справлялся,но с перебоями сигнала на полсекунды,меня это разумеется не устраивало и в играх очень сильно триггерило. Надеюсь этот 10 метровый товарищ справится с это задачей,позже дополню отзыв)\nВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ\nкабель надо подключать правильно!\nодин штекер предназначен строго для приставки или видеокарты,другой к телеку/монитору,не перепутайте)\nя уже лоханулся,изначально подключив неправильно)\n\n\nДополняю отзыв спустя сутки работы кабеля(я даже компьютер не выключал),сигнал четкий,бесперебойный в 4к 144гц,рекомендую,отличный кабель



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - micro HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 предназначен для подключения планшетного компьютера к монитору, для сетевого оборудования, видео HDMI, силовой, телевизору или проектору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Алексей Олегыч

Достоинства:


Комментарий:
отличный опто-кабель 2.1. подсоединил ТВ и комп. тянет легко на ТВ 144 Герца 4к и 1080р 240 герц. до этого 2.0. главное соединить все правильной стороной. кабель не двусторонний. в инструкции указано оранжевой стороной в ТВ, красной в ПК или консоль
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный оптический кабель HDMI 2.1 - 10 м проверен также через переходник HDMI мама - мама в связке с кабелем HDMI 2.0 - 10 м при подключению ЖК телевизору. Все работает. Нареканий не было).
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Ярослав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует заявленным характеристикам.\n\nОтработал уже порядка 20 часов, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
4к 120гц работает. обратите внимание что это кабель с передачей по оптике, так что важно - каким концом его вставлять в источник, а каким - в дисплей/проектор/телевизор, это указано на наклейках, на разъеме.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
наконец то рабочий кабель, который держит 4к
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, 10м передает без видимых задержек
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и качественный кабель. подключили им телевизор к компьютеру с 4070
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, брал для 4к 60 Гц - вполне хватает. В комплекте колпачки для контактов и две липучки для стяжки кабеля, что приятно
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
При 4к 60Гц выдает спокойно. Лагов нет вообще.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Азамат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и скорость
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление позитивное)Выглядит качественно.Пока еще не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Тимур Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Не удалось воспользоваться данным кабелем, в итоге не хватило 1.5-2 метра до подключения. Сам кабель и разъёмы на вид качественные
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
2 недели все работает без замечаний
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
кабель отлично упакован, поддерживает 4к в 144hz
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отличный. 4к 60Hz HDR на 10 метрах вполне кажет, даже без артефактов и подлагиваний
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, наконец телек работает в 4к на 60Hz в 10 метрах от компа. Медный на таком расстоянии держал 60Hz только в 1080р. Кабель значительно тоньше медного hdmi, что тоже плюс.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
4к с компа пропускает,а это главное\nнадеюсь будет долго работать .\n
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания не оправдались, но провод очень хороший, гибкий, тонкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антуан

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, 4К 120ГЦ работает. Аналогичный медный кабель не тянул этот режим, мерцал экран, отваливалось изображение, этот оптический держит сигнал стабильно, никаких прерываний и мерцаний.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
кабель использую для подключения ПК к телевизору,все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Альберт К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель. Искал именно такой, чтобы выводить картинку с ПК на 4к 120Гц телек, именно этот решил проблему с кратковременным \"миганием\". Пользуюсь уже несколько месяцев и проблем не было обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
работает..120герц 4к...предыдущий оптичесуий кабель с этим не\nсправился.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, свои герцы выдает отлично, главное правильно подключить порты.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
В общем неплохо, иногда теряет сигнал все таки играю, в 4k
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Валентин Б.

Достоинства:


Комментарий:
На текущий момент работает
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Muhammad N.

Достоинства:


Комментарий:
так и не понял как проверить какой hdmi в итоге. монитор redmi g27 pro, система ps5, показывало hdcp 1.4, надеюсь это не версия hdmi
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
vaseker

Достоинства:


Комментарий:
Десять метров. Упакован отлично.\nПервое подключение было к macbook - телевизор определился как generic устройство с двумя разрешениями 1024 и 1920, до 60Гц.\nНа ПК с rtx3090 вообще подключение установить не удалось - нет сигнала.\nДостал с антресолей консоли, и они показали отличный результат - 4K, VRR, HDR, Dolby atmos, dolby vision. Снова подключил ноутбук и кабель заработал в полный рост.\nБудто кабель нормальный, но к стабильности подключения есть вопросы.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ходжаев Рамис

Достоинства:


Комментарий:
У меня работает без проблем. Сигнал с 4070 на проектор Optoma UHD60 4К@60Гц (выше не поддерживает проектор, HDMI v.2.0). сигнал не мерцает, не мелькает, цветопередача хорошая (если не включать симуляцию HDR). При симуляции HDR на белом цвете появляются артефакты. Примерно также себя вёл другой кабель (HDMI 10 метров v.1.4) только ещё хуже с цветами было. Не думаю, что это не проблема кабеля. HDR не определяет проектор (не знаю почему), поэтому не получается проверить. Просмотрено порядка 10 фильмов (около 20 часов) - всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анатолий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Работает без проблем. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию и качеству. Держит сигнал стабильно, 4К 120гц, может и 165гц выдать, но предварительно обновите прошивку/систему телевизора, чтобы не было проблем, иначе может не считать. У меня так изначально было, пока не обновил систему. При прокладывании кабеля будьте аккуратны, на изгиб не шипко прочный.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот кабель к TCL 4K 144HZ(выполняющему роль монитора) в надежде,что он будет надёжно держать сигнал с видеокарты RTX 4080 super(кабель я уже подключил,и на телевизоре моментально высветились заветные цифры в 144гц),ибо прошлый HDMI 2.1 с этой задачей справлялся,но с перебоями сигнала на полсекунды,меня это разумеется не устраивало и в играх очень сильно триггерило. Надеюсь этот 10 метровый товарищ справится с это задачей,позже дополню отзыв)\nВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ\nкабель надо подключать правильно!\nодин штекер предназначен строго для приставки или видеокарты,другой к телеку/монитору,не перепутайте)\nя уже лоханулся,изначально подключив неправильно)\n\n\nДополняю отзыв спустя сутки работы кабеля(я даже компьютер не выключал),сигнал четкий,бесперебойный в 4к 144гц,рекомендую,отличный кабель


Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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