Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - micro HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
267
Описание товара Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 предназначен для подключения планшетного компьютера к монитору, для сетевого оборудования, видео HDMI, силовой, телевизору или проектору.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - micro HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 предназначен для подключения планшетного компьютера к монитору, для сетевого оборудования, видео HDMI, силовой, телевизору или проектору.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опто-кабель 2.1. подсоединил ТВ и комп. тянет легко на ТВ 144 Герца 4к и 1080р 240 герц. до этого 2.0. главное соединить все правильной стороной. кабель не двусторонний. в инструкции указано оранжевой стороной в ТВ, красной в ПК или консоль
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный оптический кабель HDMI 2.1 - 10 м проверен также через переходник HDMI мама - мама в связке с кабелем HDMI 2.0 - 10 м при подключению ЖК телевизору. Все работает. Нареканий не было).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует заявленным характеристикам.\n\nОтработал уже порядка 20 часов, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
4к 120гц работает. обратите внимание что это кабель с передачей по оптике, так что важно - каким концом его вставлять в источник, а каким - в дисплей/проектор/телевизор, это указано на наклейках, на разъеме.
Достоинства:
Комментарий:
наконец то рабочий кабель, который держит 4к
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, 10м передает без видимых задержек
Достоинства:
Комментарий:
хороший и качественный кабель. подключили им телевизор к компьютеру с 4070
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, брал для 4к 60 Гц - вполне хватает. В комплекте колпачки для контактов и две липучки для стяжки кабеля, что приятно
Достоинства:
Комментарий:
При 4к 60Гц выдает спокойно. Лагов нет вообще.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и скорость
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление позитивное)Выглядит качественно.Пока еще не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Не удалось воспользоваться данным кабелем, в итоге не хватило 1.5-2 метра до подключения. Сам кабель и разъёмы на вид качественные
Достоинства:
Комментарий:
2 недели все работает без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
кабель отлично упакован, поддерживает 4к в 144hz
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отличный. 4к 60Hz HDR на 10 метрах вполне кажет, даже без артефактов и подлагиваний
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, наконец телек работает в 4к на 60Hz в 10 метрах от компа. Медный на таком расстоянии держал 60Hz только в 1080р. Кабель значительно тоньше медного hdmi, что тоже плюс.
Достоинства:
Комментарий:
4к с компа пропускает,а это главное\nнадеюсь будет долго работать .\n
Достоинства:
Комментарий:
Ожидания не оправдались, но провод очень хороший, гибкий, тонкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, 4К 120ГЦ работает. Аналогичный медный кабель не тянул этот режим, мерцал экран, отваливалось изображение, этот оптический держит сигнал стабильно, никаких прерываний и мерцаний.
Достоинства:
Комментарий:
кабель использую для подключения ПК к телевизору,все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель. Искал именно такой, чтобы выводить картинку с ПК на 4к 120Гц телек, именно этот решил проблему с кратковременным \"миганием\". Пользуюсь уже несколько месяцев и проблем не было обнаружено.
Достоинства:
Комментарий:
работает..120герц 4к...предыдущий оптичесуий кабель с этим не\nсправился.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, свои герцы выдает отлично, главное правильно подключить порты.
Достоинства:
Комментарий:
В общем неплохо, иногда теряет сигнал все таки играю, в 4k
Достоинства:
Комментарий:
На текущий момент работает
Достоинства:
Комментарий:
так и не понял как проверить какой hdmi в итоге. монитор redmi g27 pro, система ps5, показывало hdcp 1.4, надеюсь это не версия hdmi
Достоинства:
Комментарий:
Десять метров. Упакован отлично.\nПервое подключение было к macbook - телевизор определился как generic устройство с двумя разрешениями 1024 и 1920, до 60Гц.\nНа ПК с rtx3090 вообще подключение установить не удалось - нет сигнала.\nДостал с антресолей консоли, и они показали отличный результат - 4K, VRR, HDR, Dolby atmos, dolby vision. Снова подключил ноутбук и кабель заработал в полный рост.\nБудто кабель нормальный, но к стабильности подключения есть вопросы.
Достоинства:
Комментарий:
У меня работает без проблем. Сигнал с 4070 на проектор Optoma UHD60 4К@60Гц (выше не поддерживает проектор, HDMI v.2.0). сигнал не мерцает, не мелькает, цветопередача хорошая (если не включать симуляцию HDR). При симуляции HDR на белом цвете появляются артефакты. Примерно также себя вёл другой кабель (HDMI 10 метров v.1.4) только ещё хуже с цветами было. Не думаю, что это не проблема кабеля. HDR не определяет проектор (не знаю почему), поэтому не получается проверить. Просмотрено порядка 10 фильмов (около 20 часов) - всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Работает без проблем. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию и качеству. Держит сигнал стабильно, 4К 120гц, может и 165гц выдать, но предварительно обновите прошивку/систему телевизора, чтобы не было проблем, иначе может не считать. У меня так изначально было, пока не обновил систему. При прокладывании кабеля будьте аккуратны, на изгиб не шипко прочный.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот кабель к TCL 4K 144HZ(выполняющему роль монитора) в надежде,что он будет надёжно держать сигнал с видеокарты RTX 4080 super(кабель я уже подключил,и на телевизоре моментально высветились заветные цифры в 144гц),ибо прошлый HDMI 2.1 с этой задачей справлялся,но с перебоями сигнала на полсекунды,меня это разумеется не устраивало и в играх очень сильно триггерило. Надеюсь этот 10 метровый товарищ справится с это задачей,позже дополню отзыв)\nВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ\nкабель надо подключать правильно!\nодин штекер предназначен строго для приставки или видеокарты,другой к телеку/монитору,не перепутайте)\nя уже лоханулся,изначально подключив неправильно)\n\n\nДополняю отзыв спустя сутки работы кабеля(я даже компьютер не выключал),сигнал четкий,бесперебойный в 4к 144гц,рекомендую,отличный кабель
Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. черный (MICROHDMI-5M)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опто-кабель 2.1. подсоединил ТВ и комп. тянет легко на ТВ 144 Герца 4к и 1080р 240 герц. до этого 2.0. главное соединить все правильной стороной. кабель не двусторонний. в инструкции указано оранжевой стороной в ТВ, красной в ПК или консоль
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный оптический кабель HDMI 2.1 - 10 м проверен также через переходник HDMI мама - мама в связке с кабелем HDMI 2.0 - 10 м при подключению ЖК телевизору. Все работает. Нареканий не было).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует заявленным характеристикам.\n\nОтработал уже порядка 20 часов, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
4к 120гц работает. обратите внимание что это кабель с передачей по оптике, так что важно - каким концом его вставлять в источник, а каким - в дисплей/проектор/телевизор, это указано на наклейках, на разъеме.
Достоинства:
Комментарий:
наконец то рабочий кабель, который держит 4к
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, 10м передает без видимых задержек
Достоинства:
Комментарий:
хороший и качественный кабель. подключили им телевизор к компьютеру с 4070
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, брал для 4к 60 Гц - вполне хватает. В комплекте колпачки для контактов и две липучки для стяжки кабеля, что приятно
Достоинства:
Комментарий:
При 4к 60Гц выдает спокойно. Лагов нет вообще.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и скорость
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление позитивное)Выглядит качественно.Пока еще не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Не удалось воспользоваться данным кабелем, в итоге не хватило 1.5-2 метра до подключения. Сам кабель и разъёмы на вид качественные
Достоинства:
Комментарий:
2 недели все работает без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
кабель отлично упакован, поддерживает 4к в 144hz
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отличный. 4к 60Hz HDR на 10 метрах вполне кажет, даже без артефактов и подлагиваний
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, наконец телек работает в 4к на 60Hz в 10 метрах от компа. Медный на таком расстоянии держал 60Hz только в 1080р. Кабель значительно тоньше медного hdmi, что тоже плюс.
Достоинства:
Комментарий:
4к с компа пропускает,а это главное\nнадеюсь будет долго работать .\n
Достоинства:
Комментарий:
Ожидания не оправдались, но провод очень хороший, гибкий, тонкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, 4К 120ГЦ работает. Аналогичный медный кабель не тянул этот режим, мерцал экран, отваливалось изображение, этот оптический держит сигнал стабильно, никаких прерываний и мерцаний.
Достоинства:
Комментарий:
кабель использую для подключения ПК к телевизору,все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель. Искал именно такой, чтобы выводить картинку с ПК на 4к 120Гц телек, именно этот решил проблему с кратковременным \"миганием\". Пользуюсь уже несколько месяцев и проблем не было обнаружено.
Достоинства:
Комментарий:
работает..120герц 4к...предыдущий оптичесуий кабель с этим не\nсправился.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, свои герцы выдает отлично, главное правильно подключить порты.
Достоинства:
Комментарий:
В общем неплохо, иногда теряет сигнал все таки играю, в 4k
Достоинства:
Комментарий:
На текущий момент работает
Достоинства:
Комментарий:
так и не понял как проверить какой hdmi в итоге. монитор redmi g27 pro, система ps5, показывало hdcp 1.4, надеюсь это не версия hdmi
Достоинства:
Комментарий:
Десять метров. Упакован отлично.\nПервое подключение было к macbook - телевизор определился как generic устройство с двумя разрешениями 1024 и 1920, до 60Гц.\nНа ПК с rtx3090 вообще подключение установить не удалось - нет сигнала.\nДостал с антресолей консоли, и они показали отличный результат - 4K, VRR, HDR, Dolby atmos, dolby vision. Снова подключил ноутбук и кабель заработал в полный рост.\nБудто кабель нормальный, но к стабильности подключения есть вопросы.
Достоинства:
Комментарий:
У меня работает без проблем. Сигнал с 4070 на проектор Optoma UHD60 4К@60Гц (выше не поддерживает проектор, HDMI v.2.0). сигнал не мерцает, не мелькает, цветопередача хорошая (если не включать симуляцию HDR). При симуляции HDR на белом цвете появляются артефакты. Примерно также себя вёл другой кабель (HDMI 10 метров v.1.4) только ещё хуже с цветами было. Не думаю, что это не проблема кабеля. HDR не определяет проектор (не знаю почему), поэтому не получается проверить. Просмотрено порядка 10 фильмов (около 20 часов) - всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Работает без проблем. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию и качеству. Держит сигнал стабильно, 4К 120гц, может и 165гц выдать, но предварительно обновите прошивку/систему телевизора, чтобы не было проблем, иначе может не считать. У меня так изначально было, пока не обновил систему. При прокладывании кабеля будьте аккуратны, на изгиб не шипко прочный.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот кабель к TCL 4K 144HZ(выполняющему роль монитора) в надежде,что он будет надёжно держать сигнал с видеокарты RTX 4080 super(кабель я уже подключил,и на телевизоре моментально высветились заветные цифры в 144гц),ибо прошлый HDMI 2.1 с этой задачей справлялся,но с перебоями сигнала на полсекунды,меня это разумеется не устраивало и в играх очень сильно триггерило. Надеюсь этот 10 метровый товарищ справится с это задачей,позже дополню отзыв)\nВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ\nкабель надо подключать правильно!\nодин штекер предназначен строго для приставки или видеокарты,другой к телеку/монитору,не перепутайте)\nя уже лоханулся,изначально подключив неправильно)\n\n\nДополняю отзыв спустя сутки работы кабеля(я даже компьютер не выключал),сигнал четкий,бесперебойный в 4к 144гц,рекомендую,отличный кабель