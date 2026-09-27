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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G

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Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 1
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 2
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 3
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 4
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 5
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 6
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 7
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 8
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 9
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 1
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 2
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 3
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 4
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 5
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 6
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 7
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 8
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 9
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602241
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G

Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с двумя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Не все печатные платы одинаково хороши. MSI плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. Используя графический процессор GeForce RTX 30-й серии, представляющей 2-ое поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарты GeForce RTX 30-й серии готовы обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
235
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с двумя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Не все печатные платы одинаково хороши. MSI плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. Используя графический процессор GeForce RTX 30-й серии, представляющей 2-ое поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарты GeForce RTX 30-й серии готовы обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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